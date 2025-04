BIG Challenge veranstaltet Aktionstag

Die BIG Challenge freut sich, am 14. Juni 2025 ihren diesjährigen Aktionstag in Bruchhausen-Vilsen auszurichten. Ziel der Veranstaltung ist es, durch die Teilnahme von Sportbegeisterten und Firmen Spendengelder für die

Krebsforschung zu sammeln. Jeder Teilnehmer, jede Teinehmerin und die teilnehmenden Firmen tragen dazu bei, einen wertvollen Beitrag zu leisten.

In 2025 findet der 10. Sport- und Spendentag statt. Bisher konnten in dieser Zeit 2,0 Millionen Euro an verschieden Projekte der Krebsforschung überwiesen werden. Die Spendenprojekte für 2025 sind: 75% der Gelder gehen in die Entwicklung KI unterstützter Operationen im Kopfbereich bei Krebserkrankungen der Uni Jena und 25% gehen in ein Projekt der Sporthochschule Köln zu Bewegungstherapien für Krebspatienten.

Die sportlichen Aktivitäten am 14.06. umfassen Radfahren auf einem Rundkurs von ca. 40 km, der für Rennräder, E-Bikes und Tourenräder geeignet ist, sowie Laufen und Walken auf einer Strecke von ca. 8 km. Dabei steht nicht die sportliche Höchstleistung im Vordergrund, sondern jeder Teilnehmer gibt sein „Bestes“ – die Zeitnahme wird jedoch nicht fehlen, um den sportlichen Ehrgeiz zu fördern.

Wer sich bis zum 20. April 2025 anmeldet, erhält ein BIG Challenge-Trikot in der eigenen Größe. Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die sich bis zum 30. April anmelden, profitieren darüberhinaus von einer reduzierten Anmeldegebühr. Eine Anmeldung ist aber ansonsten bis zum Veranstaltungstag möglich. Der Start ist ab 5 Uhr offen und die Ankunft sollte bis 17 Uhr erfolgen.

„Wir laden alle ein, sich uns anzuschließen und gemeinsam für einen guten Zweck aktiv zu werden. Jeder Leistung zählt und hilft, die Krebsforschung voranzubringen“, sagt Heinz Ohlmeyer von der AG Marketing.

Weitere Informationen und auf der Website unter www.bigchallenge-deutschland.de.

Der nächste Aktionstag soll dann wieder in Winnekendonk stattfinden, geplant ist der 20.06.2026.