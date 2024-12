BIG-Challenge übergibt Spendensummer

Anlässlich der Mitgliederversammlung des Vereins „BIG Challenge: Aktiv gegen Krebs“ wurden in Uedem die Spendengelder aus dem Jahre 2024 an Dr. Kohlhuber von der Deutschen Krebshilfe übergeben.

Seit 2014 ist der Verein BIG Challenge Partner der Deutschen Krebshilfe und inzwischen eine der größten Hilfsorganisationen im Kampf gegen den Krebs durch Förderung von Forschungsprojekten.

Der Sport- und Spendentag 2024 fand in Eschwege, Nordhessen statt. In Uedem konnten nun 216.286,86€ an Dr. Kohlhuber aus dem Spendenjahr 2024 für die Uni-Klinik Göttingen und deren Forschung zur Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs überreicht werden. Seit 2014 wurden damit inzwischen zwei Millionen Euro Spendengelder für verschiedene Forschungsprojekte durch BIG Challenge an die Deutsche Krebshilfe überwiesen.

Verwendung der Spendengelder

Auf der Mitgliederversammlung wurde auch schon die Verwendung der Spendengelder für das Jahr 2025, in dem der Sport- und Spendentag wieder in Bruchhausen-Vilsen (Niedersachsen) stattfindet, beschlossen.

75 % der Spendengelder sollen im nächsten Jahr an die Uniklinik Jena und die Uni Jena für das Projekt „Roboter-geführte automatische KI-gestützte Tumoroperationen im Kopfbereich“ gehen. Hierdurch sollen die Chirurgen bei Operationen in diesem sensiblen Körperbereich unterstützt werden.

Die weiteren 25 % der Spendengelder sind für die Sporthochschule Köln für das „Modellprojekt einer flächendeckenden und qualitätsgesicherten Sport- und Bewegungstherapie bei Krebs“ vorgesehen.

Regionale Projekte

Neu beschlossen wurde auch, dass für das Jahr 2025 die Veranstaltungsorte je 5.000€ aus dem Spendenaufkommen bekommen. Dieser Betrag kann entsprechend dem Vereinszweck für regionale Krebsprojekte verwendet werden.

Den Mitgliedern des Vereins wurde auf der Versammlung auch die neu entwickelte Homepage des Vereins BIG Challenge vorgestellt und anschließend freigeschaltet. Dort stehen allen Interessierten die aktuellsten Informationen zum Verein und auch die Anmeldeunterlagen für den BIG Challenge-Tag am 14.06.2025 in Bruchhausen-Vilsen zur Verfügung.

Im nächsten Jahr wird es eine Neuerung für jüngere Teinehmer des Sport- und Spendentages geben. Zukünftig sollen Teilnehmer unter 25 Jahren nur noch 250€ an Spendengeldern aufbringen, damit ihnen eine Teilnahme leichter möglich sein wird.

Bei älteren Teilnehmern bleibt es bei einer Summe von 500€, die im Laufe des Jahres gesammelt werden soll.