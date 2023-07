Am Sonntag, 18. Juni 2023, fand das Bezirksschützenfest des Bezirksverbandes Kevelaer in Wemb statt. Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Wemb hatte sich bereits 2020 für das Schützenfest beworben, doch dann kam Corona mit all ihren bekannten Einschränkungen. Nun war es dann endlich so weit.

Schöner Gottesdienst

Nach einem gut besuchten und schönen Gottesdienst, zelebriert von Pfarrer Klaus Martin Niesmann und Bezirkspräses Pastor Michael Wolf in der Heilig-Kreuz- Kirche folgte ein farbenprächtiger Umzug durch die Ortschaft. Das Bürgerhaus in Wemb war der zentrale Ort des Geschehens.

Auf dem Festplatz begrüßte Bezirksbundesmeister Hans-Gerd Frerix ca. 300 Schützenbrüder und -schwestern, Georg Koenen, Bürgermeister der Gemeinde Weeze, sowie weitere Gäste, die sich an diesem Tag auf dem Weg gemacht haben, um an diesem Fest teilzunehmen.

Schaufahnenschwenken

Zu Ehren der scheidenden Majestäten fand auf der Festwiese ein beeindruckendes Schaufahnenschwenken aller teilnehmenden Bruderschaften und Gilden statt. Bei diesem Fest werden die neuen Majestäten des Bezirksverbandes Kevelaer per Vogelschuss ermittelt. Aber auch die Fahnenschwenker zeigen in einem Wettkampf ihr können.

Hüpfburg

Während dessen konnten sich alle Schützen und Gäste mit gekühlten Getränken, Kaffee und Kuchen sowie weiteren Köstlichkeiten den Nachmittag verschönern. Für Kinder war eine Hüpfburg aufgebaut und beim Schminken wurde das ein oder andere Kindergesicht schnell in eine Katze oder in einen Clown verwandelt.

Proklamation

Gegen 17:30 Uhr fand die Siegerehrung statt und die neuen Majestäten wurden proklamiert. Neuer Bezirkskönig wurde Gerd Koenen von der St. Johannes Schützenbruderschaft Weeze, neue Bezirksschülerprinzessin Hannah Koenen von der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Winnekendonk und neue Bezirksjugendprinzessin Marie Koppers von der St. Hubertus Schützengilde Keylaer. Beim Fahnenschwenken siegte bei den Schülern die Gruppe der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Kervenheim, bei der Jugend die Gruppe der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Kevelaer und bei den Senioren die Gruppe der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Kevelaer.

Es war ein toller Tag, der von den Wember Schützen unter der Führung von Ralf Stodden hervorragend organisiert worden ist.