Bezirkskönig lädt zur Winnekendonker Kirmes ein

Endlich Kirmes im Dorf. Kirmes mit festlich geschmückten Straßen, Zelt, Pavillon, Schützenumzug, Königsgalaball, Festkettenträger, Ball der Geselligen Vereine und Kirmespuppe verbrennen.

Für den Schützenkönig sind das Vogelschießen und der Königsgalaball immer etwas Besonderes im Jahreskalender. Durch seinen Sohn Aaron, der als Fahnenschwenker in der Bruderschaft ist, wurde auch der Vater mit dem Schützenvirus infiziert.

Eingetreten im Januar 2019 bewahrt Alfred Scholz den Glauben in der Bruderschaft und ist seit 2023 bei den Offizieren tätig. Im Jahr 2024 hat er beim Klotzkönigschießen schon Maß genommen. Er wurde Klotzkönig und hat sich das ganze Jahr schon auf das Vogelschießen gefreut.

Dieses Jahr am 10.05.2025 war es dann so weit. In einem aufregenden Wettkampf mit Sylvia Eyckmann rückten beide dem Vogel auf die Pelle. Span um Span wurde der Vogel kleiner und mit dem 255. Schuss fiel er von der Stange. Alfred Scholz ist der neue Schützenkönig von Winnekendonk. Seine Frau Anke begleitet ihn als Königin. Als Ministerpaare fungieren Gerd und Sylvia Eyckmann sowie Markus und Marion Schink. Der Thron wird ergänzt durch die Schülerprinzessin Anni mit der Adjutantin Marie. Andreas Opgenhoff kürte sich zum Jugendprinzen und wird von seinen Adjutanten Aaron Scholz und Fabian Daum unterstützt. Einmal König sein oder zum Hofstaat im Dorf zugehören, ist etwas Besonderes.

Diese Majestäten haben aber noch einen Sahnepunkt beim Bezirksschützenfest in Weeze am 15.06.2025 obendaraufgesetzt. Ein Novum in der Geschichte des Bezirksverbandes Kevelaer. Der Bezirkskönig ist Alfred Scholz, der Bezirksjugendprinz ist Aaron Scholz, der Bezirksschülerprinz ist Phil Berretz und alle sind aus der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Winnekendonk. „WIR sind BEZIRK“, titelt die Bruderschaft.

Der gesamte Thron freut sich auf den Königsgalaball am 4. Juli 2025. Die Winnekendonker Bevölkerung ist herzlich eingeladen, den Festumzug ab 18 Uhr am Straßenrand zu verfolgen und anschließend im Kirmeszelt mitzufeiern.

Der Umzug startet am Kirmeszelt und nimmt folgenden Weg: Festzelt Neuer Markt, Feldstraße, Heiligenweg, Gartenstraße, König abholen mit Fahnenschwenken, Grüner Weg, Niersstraße, Heiligenweg, Neuer Markt, Festzelt. Ab 19 Uhr wird dann im Kirmeszelt der Königsgalaball gefeiert.

Hierzu sind alle Bürger von Winnekendonk und Freunde des Schützenwesens herzlich eingeladen.