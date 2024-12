NRW-Ministerin Ina Scharrenbach überreichte den Förderbescheid Bezahlbarer Wohnraum für Kevelaer

/ von Michael Nicolas

Ina Scharrenbach (2.v.l.), Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW, überreicht den Förderbescheid an den Vertreter der Investoren-GmbH, Bernd Zevens (r.). Zu diesem Anlass besuchten Landrat Christoph Gerwers (2.v.r.), Stephan Wolters, Landtagsabgeordneter aus dem Kreis Kleve (Mitte) und Dr. Dominik Pichler, Bürgermeister Wallfahrtsstadt Kevelaer, die Baustelle in unmittelbarer Nachbarschaft des Solegartens. Foto: nick

Wohnen an der Hüls – das ist schon seit Jahren Gesprächsthema in der Wallfahrtsstadt. Nach jahrelangem Tauziehen in Rat und Ausschüssen rollen nun seit kurzer Zeit die Bagger für ein weiteres Projekt. Das angedachte Ärztehaus kommt zwar erst mal mangels Interesse aus der Ärzteschaft nicht. In bester Lage, direkt gegenüber des Hotels, soll hier aber „bezahlbarer Wohnraum“ entstehen.

Drei Mehrfamilienhäuser mit jeweils 14 Wohneinheiten (das KB berichtete) will die Zevens Grundbesitz GmbH errichten. Der Investor komme damit „dem Wunsch der Wallfahrtsstadt Kevelaer nach, dringend benötigten bezahlbaren Wohnraum zu schaffen“, heißt es vom Kreis Kleve.

Da engagierten sich mit dem Kreis und der Landesregierung gleich zwei überregionale Stellen: Für die 42 Wohneinheiten vermittelte der Kreis Kleve Fördergelder des Landes Nordrhein-Westfalen an Bernd Zevens mit seiner Zevens Grundbesitz GmbH.

Für das Bauvorhaben wurden 9,1 Millionen Euro aus der öffentlichen NRW-Wohnraumförderung bewilligt. Die brachte NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach nun nach Kevelaer – natürlich nicht im Geldkoffer, sondern per Förderbescheid, den die Ministerin an den Vermittler, Landrat Christoph Gerwers, und der wiederum an Bernd Zevens überreichte.

Kevelaers Bürgermeister Dr. Dominik Pichler hielt sich im Hintergrund, jedoch mit se…