Das Thema Klima- und Artenschutz wird auch bei uns in Kevelaer allmählich immer stärker und offensiver diskutiert. Biolandwirt Bernd Verhoeven ist einer der Protagonisten, der das Thema in die Debatte bringen möchte. Auf seinem Grundstück hatte er vor Kurzem eine Ausstellung des NABU zu den Gefahren von Glyphosat miteröffnet. Am Wochenende lud er die Besucher zu einem Wildbienen-Vortrag mit anschließender Exkursion ein.