Bewusstes Atmen erlernen

Der Solegarten St. Jakob steht für Erholung und gesundheitsfördernde Impulse rund um die Atemwege. Das Zusammenspiel aus salzhaltiger Luft, Ruhe und Bewegung macht das Gradierwerk zu einem besonderen Ort, um neue Kraft zu schöpfen. Am Samstag, 31. Januar 2026, findet im Rahmen des Vitalprogramms um 14 Uhr ein Atemtraining im Solegarten St. Jakob statt. Geleitet wird die Übungseinheit im Gradierwerk von Annette Giefer, die praxisnahe Atemübungen vorstellt und deren Wirkung direkt vor Ort erfahrbar macht. Ziel ist es, die natürliche Atmung zu vertiefen und das Wohlbefinden nachhaltig zu stärken. „Eine bewusste Atmung kann helfen, neue Energie zu gewinnen und die Atemwege gezielt zu unterstützen“, erklärt Daniela Cox, Wirtschaftsförderin und Leiterin vom Kevelaer Marketing. Das Training ist so konzipiert, dass die Übungen leicht in den Alltag integriert werden können. Die Kombination aus solehaltiger Luft und achtsamer Bewegung bietet ideale Voraussetzungen, um Körper und Geist in Einklang zu bringen. „Der Solegarten St. Jakob schafft einen Rahmen, in dem präventive Gesundheitsangebote besonders gut wirken“, betont Andrea Kirk, Bereichsleiterin Tourismus. Das Atemtraining richtet sich an alle Interessierten, die das bewusste Atmen in entspannter Atmosphäre kennenlernen möchten.

Tickets für die Veranstaltung sind im Ticketshop und im Vorverkauf in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob erhältlich und kosten 3 Euro pro Person. Kurzentschlossene können sich auch vor Ort für diese Veranstaltung anmelden. Wer weitere Informationen wünscht, erhält diese in der Tourist Information, auf der Website www.kevelaer-marketing.de oder telefonisch unter 02832 122-991.