Bewohner überrascht Täter

Am Montag, 10. November 2025, wurde gegen 18.10 Uhr an der Grünstraße in Kevelaer eingebrochen. Durch einen männlichen Täter wurde eine Fensterscheibe beschädigt. Er betrat widerrechtlich die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses. Ein Bewohner des Hauses störte den männlichen Täter, welcher sich in Richtung Friedhof entfernte. Beschrieben werden konnte der Täter wie folgt:

- männlich - ca. 30 Jahre alt - ca. 180 cm groß - dunkel gekleidet - Maske

Die Kripo Goch ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter 02823 1080 entgegen.