Bewegende Ereignisse vor 80 Jahren in Kevelaer

Vor 80 Jahren erlebte die Wallfahrtsstadt tiefgreifende Veränderungen. Die letzten Tage des Zweiten Weltkrieges und der schwierige Neuanfang prägten das Leben vieler Menschen. Um an diese ereignisreiche Zeit in Kevelaer zu erinnern, lädt das Gästeführungs-Team am 7. November 2025 um 15 Uhr ins „Hotel Goldener Löwe“ ein. Historische Bilder und eindrucksvolle Erzählungen bereichern diesen Nachmittag auf besondere Weise.

Der Vortrag macht die lokalen Ereignisse der letzten Kriegsmonate sichtbar und bietet anhand von Fotografien und Berichten Eindrücke in das damalige Alltagsleben, die Zerstörung und die ersten Schritte des Wiederaufbaus.

„Mit historischen Bildern und persönlichen Erzählungen gelingt es im stilvollen Ambiente des Goldenen Löwen, Vergangenheit greifbar zu machen und das Gedenken lebendig zu halten“, freut sich Daniela Cox, Leiterin des Kevelaer Marketings.

Ein barrierefreier Zugang beispielsweise für Rollstuhlfahrer oder Rollatoren ist bei den Räumlichkeiten gegeben.

Tickets für den Vortrag sind ausschließlich im Vorverkauf im Ticketshop oder in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob erhältlich und kosten 10 Euro pro Person. Leckeres Gebäck ist im Preis enthalten, Getränke müssen die Teilnehmenden selbst zahlen. Weitere Informationen sind auf der Website www.kevelaer-marketing.de, in der Tourist Information oder telefonisch beim Kevelaer Marketing unter 02832 122-991 erhältlich.