Bewaffnete Männer überfallen Tankstelle

Am Samstagmorgen, 20. August 2022, gegen 6 Uhr, versuchten zwei männliche Täter, die Tankstelle an der Lindenstraße in Kevelaer zu überfallen. Sie betraten den Verkaufsraum der Tankstelle unter dem Vorwand etwas kaufen und bezahlen zu wollen. An der Kasse zog einer der Unbekannten eine Pistole und forderte unter Vorhalt der Waffe die Herausgabe von Bargeld. Die Kassiererin flüchtete unvermittelt durch eine Hintertür in einen Nebenraum. Daraufhin entfernte sich das Täter-Duo ohne Beute in unbekannte Richtung.

Die Männer können wie folgt beschrieben werden: Der bewaffnete Täter war 20 bis 30 Jahre alt, schlank und trug eine schwarze Sporthose mit weißen Streifen, ein schwarzes T-Shirt mit auffälligen Karos im Brustbereich sowie eine schwarze Baseballkappe. Er hatte einen rötlich-blonden Dreitagebart und ist vermutlich Linkshänder.

Der zweite Täter ist 18 bis 20 Jahre alt, schlank, schwarzhaarig und trug eine schwarze Sporthose, einen schwarzen Kapuzenpullover mit der Aufschrift „Snipes” sowie weiße Air Max-Sportschuhe der Marke Nike.

Weitere Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder den Personen erbittet die Kripo Kalkar unter Tel. 02824-880.