Betrugsmasche: Unbekannter spricht Senioren an, weil er angeblich einen Goldring gefunden hat

In der Zeit zwischen dem 29. Mai und dem 6. Juni 2019 sprach ein etwa 25 Jahre alter Mann in der Kevelaerer Innenstadt in fünf Fällen Senioren an. Der Mann erklärte ihnen in gebrochenem Deutsch, dass er angeblich einen wertvollen Goldring gefunden habe. Aufgrund von Sprachhindernissen scheue er den Weg zum Fundamt. Der Betrüger bat die Senioren darum, den Ring im Fundamt abzugeben. Er verlangte als Gegenleistung ein paar Euro, da den Senioren ein Finderlohn zustehen würde. Im Fundbüro stellte sich heraus, dass der angebliche Goldring in Wirklichkeit nur ein minderwertiger Modeschmuck war.

Täterhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.