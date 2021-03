Betrüger*innen erschleichen Stromverträge

Momentan sind dubiose Energieanbieter in Kevelaer unterwegs. Sie nehmen entweder per Telefon oder persönlich Kontakt auf und versuchen, mit Falschaussagen zu Tarifen, Kosten und Angeboten einen Vertrag für die Stromversorgung zu verkaufen. Die NiersEnergie GmbH warnt vor dieser Geschäftspraxis mit dem Ziel, Lieferverträge abzuschließen.

„In letzter Zeit hören wir wieder vermehrt von unseriösen Anbietern, die auf Kundenfang in unserem Versorgungsgebiet unterwegs sind. Sie versuchen es entweder telefonisch oder persönlich an der Haustür. Ziel ist es, einen neuen Stromliefervertrag bei einem Fremdanbieter abzuschließen“, erklärt Wolfgang Toonen von den Stadtwerken Kevelaer und der NiersEnergie. Bekannt sei, dass es sich um eine Telefonnummer mit der Länder-Vorwahl 0044 handelt, der / die Anrufer*in sitze scheinbar im Vereinigten Königreich. Ganz dubios wird es bei den Gesprächen an der Haustür: „Zwei unserer Kunden berichteten, dass sie nach ihrem Alter gefragt wurden – eine Angabe, die überhaupt nicht für einen Vertragsabschluss benötigt wird“, erläutert Toonen.

Täter*innen können Verträge im Namen der Betroffenen abschließen

Die Masche ist sowohl am Telefon als auch an der Haustür scheinbar gleich: Es heißt, man bezahle viel zu viel für seinen Stromverbrauch. Den unseriösen Anbietern gehe es darum, an persönliche Daten wie Zählernummer oder den Namen der / des Vertragspartner*in zu gelangen. Damit kann der alte Vertrag gekündigt und ein neuer bei einem anderen Anbieter abgeschlossen werden – oft ganz ohne Kenntnis oder Absichtserklärung der Betroffenen.

„Wir bitten unsere Kunden, ihre persönlichen Daten nicht preiszugeben. Gelangen diese in falsche Hände, so kann dies zu unerwünschten Geschäftsabschlüssen führen“, appelliert Toonen. „Wir raten daher zu erhöhter Aufmerksamkeit. Zudem sollte man wissen: Die Stadtwerke Kevelaer und unsere Tochter NiersEnergie machen keine Telefon- oder Haustürakquise – dies ist gesetzlich untersagt.“ Gerne können sich die Kund*innen bei Fragen, wenn sie Auffälligkeiten bemerken beziehungsweise ungefragt von ominösen Anrufer*innen kontaktiert werden oder Besuch von entsprechenden Vertreter*innen bekommen, an die NiersEnergie wenden. Die Mitarbeitenden am Wasserturm in Kevelaer beraten gerne. Sie sind montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 12.30 Uhr unter Tel. 02832 / 9313-0 erreichbar.