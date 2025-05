Besuch zur Kirmeszeit

Von Freitag, 30. Mai, bis Sonntag, 1. Juni 2025 besuchen zwölf Mitglieder des Rotary Club Bury St. Edmunds Abbey die Freundinnen und Freunde des RC Kevelaer. Vor drei Jahren hatten beide Clubs gegenseitig die freundschaftliche Verbindung unterzeichnet. Seither finden jährlich wechselseitige Besuche statt. An den Besuchstagen werden die Gäste erneut die Möglichkeit haben, Kevelaer und den Niederrhein näher kennenzulernen. Hierzu wurde ein abwechslungsreiches und interessantes Programm zusammengestellt.

Am Samstag richtet sich der Fokus der Besuchergruppe vor allem auch auf „Brauchtum am Niederrhein“ und hier insbesondere in der Partnerschaftsstadt Kevelaer. Die Gäste werden Höhepunkte der alljährlichen Kirmesfeierlichkeiten von der Festkettenübergabe, dem Festhochamt mit anschließendem Fahnenschwenken auf dem Kapellenplatz sowie den Festzug mit Parade miterleben. Ein gemeinsames Mittagessen im Priesterhaus rundet die Eindrücke ab.

Weitere Programmpunkte während des Aufenthaltes sind Besuche in Issum mit einer Ausstellung im „Histörchen“, der Besuch eines Gartenbaubetriebes in Straelen und der Besuch der Herzogstadt Kleve. In Kleve wird mit „Anna von Kleve“ die Verbindung zu den Gästen nochmals deutlich.

Die gegenseitigen Besuche sind geprägt von einem intensiven Austausch, von einem guten Miteinander und von Geselligkeit. Für die seit 1981 bestehende Städtepartnerschaft zwischen Kevelaer und Bury St. Edmunds gilt die Verbindung der beiden rotarischen Clubs als eine deutliche Stärkung der gewachsenen Verbindung. Hierzu zählen die Verantwortlichen auch den Besuch zweier Chöre aus Bury St. Edmunds zu einem Gemeinschaftskonzert mit dem Theaterchor Niederrhein im August diesen Jahres.