Lea Sensen konnte mit ihrem Können überzeugen Beste Junglandwirtin kommt aus Wetten

/ von Franz Geib

Lea Sensen kümmert sich auch am Wochenende um die Rinder. Foto: FG

Sie genieße die absolute Freiheit auf dem Land, ein Leben in einer Stadt könne sie sich beim besten Willen nicht vorstellen. Und an ihrer Arbeit in der Landwirtschaft liebt sie vor allem, dass sie hautnah miterleben könne, wie sich die Produkte, seien es die Tiere, in ihrem Falle Rinder, oder seien es die Pflanzen, entwickeln.

Nun hat Lea Sensen aus Wetten eindrucksvoll demonstriert, was sie meint, wenn sie sagt, dass sie viel Herzblut in ihren Beruf investiere: Beim Berufswettbewerb der deutschen Landjugend 2025 wurde der 21-Jährigen die Krone aufgesetzt: Sie wurde Deutschlands beste Junglandwirtin.

Beim KB-Ortstermin auf dem Küppermannshof in Wetten kommt eine junge und strahlende Frau aus dem Haus. Kein Zeichen von Stress in einem Beruf, der kein Wochenende kennt (auch am vergangenen Sonntag musste Vater Heinz ran, um die Gerste zu ernten und zu dreschen: Das Wetter war bestens, trocken, und die Zusammenarbeit mit den Lohnunternehmern erfolgt nach einer strengen Taktung).

„Die Landwirtschaft ist meine Leidenschaft, ich bin in die Arbeit rein geboren und will nichts anderes!“, sagt die junge Wettenerin mit Überzeugung. Und sie verdeutlicht ihre Worte: „Die Prüfung beim Berufswettbewerb war die angenehmste Prüfung, die ich je hatte! Besser als mein Abitur oder sonstige Prüfungen.“

Mutter Brigitte, selbst Tierärztin v…