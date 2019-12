Als die neue Heimleiterin des Katharinenhauses, Sabine Vohwinkel, vorsichtig an der weißen Tür klopfte, um zu sehen, ob er schon da ist, erschien er vor den Augen der Bewohner: der Weihnachtsmann. Er war tatsächlich gekommen, um in Begleitung eines Engels den Menschen, die in der Einrichtung leben, ein paar Geschenkpräsente und -pakete persönlich zu überreichen.