Berufs- und Studieninformationsabend am KvGG

Alle zwei Jahre veranstaltet das KvGG einen Informationsabend für die Oberstufe, bei dem angehende Abiturientinnen und Abiturienten wertvolle Einblicke in verschiedene Studiengänge und Berufsfelder erhalten. Dabei berichten ehemalige Schülerinnen und Schüler von ihren persönlichen Erfahrungen und geben praxisnahe Tipps.

Am 14. Februar 2025 fand der diesjährige Informationsabend statt. 36 Ehemalige aus den Abi-turjahrgängen 2019 und 2022 nahmen sich ab 18 Uhr Zeit, um die aktuellen Oberstufenschülerinnen und -schüler über ihre bisherigen Erfahrungen im Studium und Berufsleben zu informieren.

Die Vielfalt der vertretenen Studien- und Berufsrichtungen war beeindruckend: Von Medizin und Lehramt über soziale Arbeit, Agrarwissenschaften, Meteorologie, Bundespolizei, bis hin zu Berufen wie Glasveredler, Bankkaufmann oder Gärtner war alles dabei.

Nach der Begrüßung durch die stellvertretende Schulleiterin Nicole Lücke begaben sich die Schülerinnen und Schüler der aktuellen Oberstufe in vorbereitete Klassenräume im ersten Stock, wo die ehemaligen Schülerinnen und Schüler für individuelle Beratungsgespräche zur Verfügung standen.

Sozialwissenschaftslehrer Jens Auerbach, der den Abend gemeinsam mit Deutschlehrer Oliver Verheyen organisiert hatte, zeigte sich begeistert über die hohe Beteiligung der Ehemaligen: „Es ist schön zu sehen, dass so viele ehemalige Schülerinnen und Schüler unserer Schule verbunden bleiben und bereit sind, ihre Erfahrungen weiterzugeben. Der Studien- und Berufsberatungsabend ist eine wertvolle Tradition, die wir weiterhin pflegen werden.“

Auch Verheyen betonte die Bedeutung der Veranstaltung: „Die Schülerinnen und Schüler profitieren enorm davon, Informationen aus erster Hand zu bekommen. Viele haben durch die Gespräche wertvolle Erkenntnisse gewonnen, die ihnen bei ihrer Berufswahl helfen.“

Dies wurde zum Beispiel durch die Teilnahme von Mats Wieszorek, einem ehemaligen Schüler des KvGG, bestätigt. Er berichtete von seiner eigenen Erfahrung: „Die Intention, an diesem Abend teilzunehmen, war, dass ich selbst in meiner Schulzeit mit Polizisten ins Gespräch kam. Dieses Erlebnis weckte meinen Berufswunsch, Polizist zu werden. Heute bin ich in einer Hundertschaft in Duisburg tätig und möchte durch meine Teilnahme anderen Schülerinnen und Schülern die gleichen wertvollen Einblicke ermöglichen.“

Der Abend fand seinen gemütlichen Ausklang im Oberstufenraum. Bei Pizza und Getränken tauschten sich die 36 Ehemaligen aus und erinnerten sich gemeinsam an ihre Schulzeit.