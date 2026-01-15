Inklusive Theaterwerkstatt Haus Freudenberg inszeniert die „Schatzinsel“ als Science-Fiction-Erzählung Berühmte Weltliteratur im Bühnenhaus

/ von Franz Geib

Das inklusive und vor allem engagierte Darsteller-Ensemble der Theaterwerkstatt Foto: FG

Karneval kann kommen, denn dann ist es nicht mehr lang und die Bühne anschließend frei für berühmteste Weltliteratur auf Kevelaers Bühne. Tiefgründiges Theater statt toller Tage, Kultur statt Kamelle. Auch das eine Tradition, denn immer eine Woche nach den jecken Finale inszeniert die Theaterwerkstatt Haus Freudenberg ein Bühnenstück, Klassiker der Dichtkunst in der Regel.

Das ist auch in diesem Jahr nicht anders, denn die Theaterwerkstatt hat sich für 2026 wieder ganz Großes vorgenommen: „Die Schatzinsel“, jener von Robert Louis Stevenson verfasste, von Schriftstellerkollegen oft interpretierte und von Drehbuchautoren unzählige Male auf die Filmleinwand gebrachte Abenteuerroman hat schon kurz nach seinem Erscheinen Ende des 19. Jahrhunderts ganze Generationen gefesselt

Nicht weniger haben Regisseurin Anna Zimmermann-Hacks und ihre inklusive Theatergruppe mit ihren Zuschauerinnen und Zuschauern vor, aber das kennt man schon. Doch die Inszenierung, die die Theaterpädagogin mit ihrem Ensemble ganz aktuell im alten Feuerwehrhaus in Geldern probt, ist (wieder) so ganz anders als das Stevensche Original, führt diese doch nicht aufs Meer und einsame Inseln, sondern in eine ferne Zukunft im All, wo, so heißt es, noch immer die alten Legenden von schicksalhaften Begegnungen, Seemännern, Schatzsuchern, Freundschaften, von Loyalität, Verrat, Mut und Moral und darüber hinaus die Entwicklung…