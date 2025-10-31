Berliner Domorganist zu Gast in Kevelaer

Der Orgelbauverein Kevelaer setzt seine Konzertreihe mit außergewöhnlichen Musikerinnen und Musikern fort. Am Freitag, 14. November, 20 Uhr ist Andreas Sieling in der Marienbasilika zu Gast.

Der Opus-Klassik-Preisträger Andreas Sieling ist Domorganist an der großen Sauer-Orgel im Berliner Dom, Musikwissenschaftler, Orgelsachverständiger und Organologe. Zahlreiche Konzertreisen führen ihn in fast alle europäischen Länder, in die USA, nach Kanada und Russland (vor 2022).

Er ist zudem regelmäßig an CD-, Rundfunk- und Filmaufnahmen sowie TV-Übertragungen beteiligt.

Auch die Arbeit an Projekten mit zeitgenössischer Videokunst unterstützt er musikalisch (Julia Stoschek Foundation). Die Veröffentlichung wissenschaftlicher Arbeiten und die Herausgabe unbekannter romantischer Musik des 19. Jahrhunderts runden seine vielseitige musikalische Tätigkeit ab.

Auf dem Kevelaerer Programm stehen u. a. Werke von Charles Tournemire (1870-1939), Georg Muffat (1653-1704), Bert Matter (*1937), Hans Zimmer (2014, Filmmusik zu „Interstellar“, Orgelbearbeitung Richard McVeigh) und Johann Kaspar Kerll (1627-1693).

Dieses Orgelkonzert wird gesponsert von Orgelbau Seifert.

Freitag, 14. November, 20 Uhr, Marienbasilika Kevelaer. Tickets 15 Euro, ermäßigt zehn Euro. Erhältlich u.a. unter www.kultur-am-kapellenplatz.de und im Ladenlokal Jacobs am Kapellenplatz 25 (Telefon: 02832 5468). Alle Infos: www.orgelbauverein-kevelaer.de.