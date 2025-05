Zum dritten Mal fand in Kevelaer der HipHop-Tanzwettbewerb „King of Stage“ statt Berlin, Bonn, Basel, Bühnenhaus

/ von Franz Geib

Hatten die weiteste Anfahrt an den Niederrhein und zeigten eine professionell eindrucksvolle Show: Die „Shiny Steps“ aus Schwerin. Fotos: FG

Eine Bühne, wummernde Bässe, die „KIDS-Division“ im rhythmischen Anmarsch: Das Kevelaerer Konzert- und Bühnenhaus erwies sich am vergangenen Wochenende zum mittlerweile dritten Mal als ultimativer Fixpunkt für die HipHop-Szene und diesmal auch noch als familientauglicher Ausflugstipp. „King of Stage“– so der Name des Events –zog wieder Tanzformationen aus allen Teilen der Republik in die Marienstadt. Mit Mama und Papa im Schlepptau war es auch so eine Art Wallfahrt.

„Das ist ein sehr guter Start für unser neues Projekt“, meinte ein cool-begeisterter Michael „Monsi“ Simons, einer der Gründer des Tanzevents „King of Stage“: „Wir haben super viel Feedback, super viele Familien sind heute hier!“ Gekommen waren diese vor allem, weil in diesem Jahr auch erstmals die Kleinsten auf die Bühne durften.

Neben den bislang bekannten zwei Alterskategorien Juniors (13 bis 18 Jahre) und Adults (ab 19 Jahren) ersonnen sich die Macher „Monsi“ und sein Kompagnon Giuseppe „Pepe“ Montuori mit der Kategorie Kids noch einen dritten Wettbewerb für die Sechs- bis 12-Jährigen. Und die, insbesondere deren Anhang, brachten das Bühnenhaus zum Beben.

Westen, Norden, Süden, Osten, ganz gleich aus welcher Himmelsrichtung, ob aus Rheine, Bonn, Basel, Essen, Schwerin oder Berlin, die Hauptstadt des HipHop war an diesem Wochenende am Niederrhein.

Die Teilnehmenden mussten früh ran: „Wir hatten gestern allein 70 Crews in den beiden Kategorien (Adults, Juniors) am Start. Um …