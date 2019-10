Berichte, Wahlen und ein Baum wurde auch gepflanzt

Der Kreisverband Kleve für Heimatpflege hielt seine Jahrestagung im Canisiushaus in Donsbrüggen ab. Die Veranstaltung begann mit der Mitgliederversammlung.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Hans-Gerd Kersten und der Präsentation des Geschäfts- und Kassenberichtes wurden die stellvertretende Landrätin Hubertina Croonenbroek als stellvertretende Vorsitzende und Bernhard Lohmann als Schatzmeister einstimmig wiedergewählt.

Der Beirat des Kreisverbandes wurde en bloc für ein weiteres Jahr bestätigt. Die vom Vorstand der aktuellen DSGVO angepasste und in einigen weiteren Punkten geänderte Satzung wurde von den Mitgliedern einstimmig angenommen.

Bei den Wahlen zu den verbandseigenen Kommissionen sowie bei der Nominierung der Vertreter des Kreisverbandes für die Kreisbewertungskommission zum Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 2020 wurde weitestgehend auf die altbewährten Vertreter zurückgegriffen.

Unter dem Punkt „verbandseigene Gartenwettbewerbe“ berichteten die Vorsitzenden Franz Hendricks und Margot Dassel über ein erfolgreiches Jahr 2019 und sprachen gleichzeitig einige Verbesserungen für das nächste Jahr an.

Josef Jörissen informierte anschließend über die bundesweite Aktion „Tag der offenen Gartentür“, die 2020 am 28. Juni durchgeführt wird. Als Grundtenor ist feststellbar, dass sowohl die Teilnehmerzahl wie auch die Qualität der teilnehmenden Gärten wachsen. In Zusammenarbeit mit der AG „Offene Gärten Kleverland“ werden die Teilnehmergärten bereits auf der Touristikmesse in Kalkar Anfang des Jahres der Öffentlichkeit vorgestellt.

Ein weiterer bedeutender Punkt der Agenda war die Darstellung der Anträge auf Heimatförderung durch das Heimatministerium NRW, wobei besonders auf den Förderbereich „Heimatscheck“ hingewiesen wurde.

Nach der Pflanzung eines Roten Ahorns auf dem benachbarten Kindergartengelände trafen sich alle zum traditionellen Jahresabschlussfest.

Nach der Begrüßung und im Anschluss an die Grußworte von Landrat Wolfgang Spreen, der Klever Bürgermeisterin Sonja Northing und dem Vorsitzenden des gastgebenden Heimatvereins Manfred de Haan fand die Auszeichnung und die Übergabe der Preise im Bundeswettbewerb 2019 „Unser Dorf hat Zukunft“ durch den Landrat statt. Dabei sprach von einem historischen Ereignis für den Kreis Kleve, denn noch nie hatten wie in diesem Jahr mit Schaephuysen und Louisendorf zwei Dörfer aus einem Kreis am Bundeswettbewerb teilgenommen.

Anschließend ermutigte er alle Dörfer im Kreis Kleve, sich am Dorfwettbewerb 2020 zu beteiligen. Es folgte die Siegerehrung zu den verbandseigenen Wettbewerben des Kreisverbandes Kleve für Heimatpflege. Als weiteres Highlight überreichte der Geschäftsführer der Kreis Klever Abfallgesellschaft, Rolf Janssen, Ehrenpreise im Rahmen der Aktion „Frühjahrsputz im Kreis Kleve 2019“.

Umrahmt wurde das Fest von musikalischen Beiträgen durch das „Duo Illusion“. Die Veranstaltung schloss mit dem Heimatlied von Donsbrüggen: „Donsbrögge, ons Heimat“.