Als ich den neuen Kevelaerer Ortsvorsteher Peter Hohl in seinem Haus an der Venloer Straße antreffe, wirkt er nachdenklich. „Die Situation beschäftigt mich schon sehr“, bekennt der 75-jährige Mann. Gemeint ist die besondere Corona-Zeit. „Es ist nichts berechenbar - und Demut ist da der beste Begriff“, meint der gestandene CDU-Politiker, der 45 Jahre lang im Kreistag und 26 Jahre lang als Mitglied der Landschaftsversammlung Rheinland die Geschicke der Region mitgestaltet hat. „Aber lieber diese Zeit als Krieg oder Hungersnot“, merkt man ihm die Ernsthaftigkeit an, mit der er sich momentan auseinandersetzt. Eigentlich wollte der frühere Hauptschullehrer, der an der Weezer Johannesschule tätig war und seit 1972 in der Kevelaerer City wohnt, keine große exponierte Position mehr.