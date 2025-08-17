Benefizveranstaltung der Achterhoeker Karnevalsgesellschaft

Der Achterhoeker Karnevalsverein e.V. (AKG) feierte am Sonntag bereits zum 3. Mal eine Benefizveranstaltung zugunsten des Kinderzentrums Stups Krefeld.

Das Kinder- und Jugendhospiz bietet insgesamt zwölf Plätze für die Hospizpflege schwer kranker sowie behinderter Kinder und Jugendlicher und deren Familien.

Durch die Unterstützung befreundeter Karnevalsvereine, vieler interessierter großer und kleiner Besucher und mit einem bunten Rahmenprogramm aus Musik und Tanz war auch die diesjährige Veranstaltung ein großer Erfolg.

Durch Kuchen- und Getränkeverkauf, Würstchen vom Grill und Spenden der Besucher kann der AKG bald eine beachtliche Spende an Stups übergeben. Allen Besuchern und Unterstützern soll auf diesem Weg noch einmal herzlich gedankt werden.