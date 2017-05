Benedikt Mayer ist neuer König

Traditionell fand auf Einladung des Präsidenten Hermann Voss das Preis- und Königsschießen der Bürger-Schützen-Gesellschaft Kevelaer 1881 statt. Die „Bürger“ schlossen mit ihrem Schießen den Reigen der Kevelaerer Schützenvereine und ermittelten in einem fairen und spannenden Wettstreit ihren neuen König.

Benedikt Mayer wird in diesem Jahr die Königskette der Bürger-Schützen Gesellschaft tragen. Zu seinem Adjutanten wählte er seinen Schützenbruder und Freund Jürgen Aben.

Bereits beim Antreten auf dem Kapellenplatz hatte sich eine große Zahl Bürgerschützen getroffen. Unter Begleitung von Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr und Musikverein ging es zunächst zur Königsresidenz des scheidenden Königs. Jürgen Borghs, König im Festjahr der Bürgerschützen, und Adjutant Thomas Ingenpass reihten sich nach einem kurzen Umtrunk in den Schützenzug ein, der sich von hier zum Schießstand an der Josef-Schotten-Schützenhalle aufmachte.

Nach Begrüßung und kurzer Pause mit Stärkungen vom Grill und kühlen Getränken konnte das Preis- und Königsschießen beginnen. Bereits mit dem 30. Schuss erzielte Günther Platzer den 1. Preis. Nach 94 Schüssen fiel der 2. Preis durch den Treffer von Präsident Hermann Voss. Mit dem 159. Schuss gelang es Christian Fischer, als einem der jüngsten Schützenbrüder, den 3. Preis zu erzielen. In diesem Jahr konnte Präsident Hermann Voss bereits mit der Einladung zum Schießen verkünden: „Zwei Königsanwärter haben sich in die Schießliste eingetragen“. Benedikt Mayer und Klaus Keuler traten zum spannenden Zweikampf um die begehrte Königswürde an. Der Vogel zeigte sich als zähes Vogelvieh. Mit wechselseitigen Schießerfolgen lieferten sich die beiden Anwärter einen harten und fairen Wettstreit und zogen mitfiebernde Bürgerschützen und Zuschauer in den Bann. Letztlich gelang es Benedikt Mayer, den entscheidenden Schuss zu platzieren und damit die Königswürde zu erlangen.

Im Rahmen des Vogelschießens verabschiedete Präsident Hermann Voss den langjährigen Major, Alfred Hefeker, aus dem aktiven Dienst. Hefeker hatte zehn Jahre die Bürgerschützen bei allen Umzügen kommandiert. Für seine Nachfolge wurde Jürgen Borghs mit gleichzeitiger Beförderung zum Hauptmann ernannt. Borghs wird beim Kommando unterstützt von den Zugführern Georg Keuler und Marcus Plümpe.

Thomas Nolden ist Klotzkönig

Bereits am Vorabend des Vogelschießens hatten sich die „Bürger“ zum Klotz-König-Schießen getroffen. Den Wettstreit entschied Thomas Nolden. Er wurde „Klotz-König“ der Bürger-Schützen 2017. Die gesellige Einstimmung auf das Schießen am kommenden Tag verkürzte für einige die lange Wartezeit bis zum Schießen durch eine doch eher kurze Nacht.