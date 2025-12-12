Beleuchtete Weihnachtskugel

Der „Kevelaerer Krippenmarkt“ hat vor einigen Tagen die Tore für Besuchende geöffnet. In diesem Jahr erstrahlt auf dem Kapellenplatz ein neuer Fotopoint in Form einer beleuchteten Weihnachtskugel, der dazu einlädt, Erinnerungen an seinen Besuch auf dem Event festzuhalten. Dieses Highlight wurde aus Mitteln des aufgelösten „Kevelaerer Verkehrsvereins“ angeschafft. „Wir freuen uns sehr, dass wir diesen besonderen Fotopoint anschaffen konnten, der auch in den nächsten Jahren auf dem ‚Kevelaerer Krippenmarkt‘ stehen wird“, meint Daniela Cox, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings.

Der „Verkehrsverein Kevelaer“ war in der Vergangenheit viele Jahre für die Ausrichtung des „Krippenmarktes“ zuständig, welcher in den Anfängen nur im Forum Pax Christi aufgebaut war. Nach der Auflösung des Vereins war es ein großer Wunsch der Mitgliederversammlung, etwas anzuschaffen, was den Markt nachhaltig bereichert. Bis zum 21. Dezember 2025 haben Einheimische und Touristen noch Zeit, den „Kevelaerer Krippenmarkt“ zu besuchen und sich in gemütlicher Atmosphäre für die Weihnachtstage einzustimmen.