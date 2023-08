Richard Opwis geht nach 71 Jahren in Rente Bekannt wie ein bunter Hund

/ von Lisa Schweren

„Lächeln auch wenn es schwer fällt“, so verabschiedet sich Richard Opwis von seinem Laden. Foto: LS

Jeder, der in den letzten 47 Jahren die Bahnstraße in Kevelaer langgelaufen ist, konnte Richard Opwis vor seinem Laden sitzen sehen. Dort begrüßte er jeden Kunden sofort mit einem Lächeln. Jetzt aber schließt Opwis seinen Laden nicht mehr auf. Kurz vor seinem 86. Geburtstag geht er in den wohlverdienten Ruhestand und Kevelaer verliert nach 99 Jahren ein Familiengeschäft.