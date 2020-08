Nachhaltigkeit wird seit einigen Jahren in vielen Bereichen groß geschrieben und wird immer mehr zur Priorität vieler Menschen. Auf den eigenen Konsum von Rohstoffen und Müllproduktion wird zunehmend geachtet. Auch durch die globale soziale Bewegung „Fridays for Future“ gewinnen Themen wie Klima- und Umweltschutz ebenfalls in den jüngeren Generationen an Aufmerksamkeit. Auf Social-Media-Plattformen wie Instagram oder YouTube stellen Influencer immer wieder nachhaltige Do-it-yourself-Projekte vor, die simpel und sparsam sind. Darunter findet auch das Thema Upcycling Beachtung - eine ökologische und faire Methode, ganz nach dem Motto: aus Alt mach Neu.