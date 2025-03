„Kevelaer im Licht“ am vergangenen Wochenende Bei Licht betrachtet

/ von Michael Nicolas

Beeindruckende Lichtshow in der St. Antonius-Kirche. Foto: nick



War das nun der Beweis für die Strahlkraft, die von dem intensiv diskutierten Event „Kevelaer im Licht“ ausgeht? Freitag- und Samstagabend legte das Keveaer Marketing jedenfalls diverse Hebel um, die nach und nach, mal mehr, mal weniger, Straßen, Plätze und Gebäude in farbiges Licht tauchten. Von angestrahlten Bäumen und Lampion-Ketten bis zu innerlich illuminierten riesigen Wasserkanistern reichten die Farbakzente, die in der Innenstadt ab 18 Uhr für sprichwörtliches „buntes Treiben“ sorgten. Die Straßen und Plätze, sonst um diese Uhrzeit eher leer, waren voll von neugierigen Menschen, die sich durch das Event hatten locken lassen.

An einer Stelle wurde das, wie bereits bei den Veranstaltungen zuvor, besonders deutlich: Eine lange Menschenschlange bildete sich vor der St. Antonius-Kirche, quer über den Roermonder Platz bis in die Marktstraße hinein. Öffnete sich das Portal der Kirche, wurde die Schlange schnell kleiner, der Zugang zur rund 15-minütigen Lichtshow war gut organisiert. Das Mapping zum Thema „Vier Jahreszeiten“ und die Licht- und Tonshow im Inneren wollten sich viele Besucherinnen und Besucher nicht entgehen lassen, und so nahmen sie in den Kirchenbänken Platz, um sich von Bildern, Lichteffekten, Geräuschen und Musik in eine kleine Geschichte durch die Jahreszeiten hineinziehen zu lassen.

An anderer Stelle umrahmten die Lichteffekte eine Bühne: Von innen beleuchtete große Wasserbehälter illuminierten den neuen Bürgerplatz an der Annastraße, teils von den B…