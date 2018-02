Bianca Jungbluth-Abraham und ihr Mann Stefan Abraham, Inhaber der Autowaschanlage „Waschpark“ in Kevelaer, sind glücklich, jetzt auch das Kevelaerer Blatt anbieten zu können. „Wir wollen mit dem neuen Angebot zum Ausdruck bringen, dass wir neben einer Topqualität auch einen unverwechselbaren Service bieten“, sagt Stefan Abraham. „Unsere Kunden können sich ab sofort über das Heimatgeschehen in Kevelaer informieren, während ihr Auto bei uns gewaschen wird und verkürzen so sinnvoll die Wartezeit “, fügt Bianca Jungbluth-Abraham hinzu.

Ab sofort wird das Kevelaerer Blatt druckfrisch jeden Donnerstag am Waschpark bereitliegen. Das gesamte Serviceteam des Waschpark freut sich darauf, den vielen Stammkunden jetzt noch mehr bieten zu können.

Die aktuelle Anzahl der Verkaufsstellen in Kevelaer, Winnekendonk, Wetten, Twisteden, Kervenheim, Geldern, Weeze und Straelen steigt damit auf 39 an. Eine Übersicht aller Verkaufsstellen gibt es unter www.kevelaerer-blatt.de/verkaufsstellen