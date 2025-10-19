Der Busman Begriffe

/ von Kevelaerer Blatt



Mechel, also manchmal verstehe ich die Welt nicht mehr.

Der Frieden im Nahen Osten ist noch nicht in trockenen Tüchern, die Ukraine wird nach wie vor von Putin angegriffen, der amerikanische Präsident schickt Truppen ins eigene Land, um unwillfährige Landsleute einzuschüchtern, hier in Europa fliegen uns die Drohnen um die Ohren und wir wissen nicht einmal genau, woher sie gekommen und wohin sie wieder verschwunden sind.

Es ist einfach nicht zu begreifen.

Und was machen die in Brüssel? Ich dachte, die hätten sich geschworen, die Bürokratie abzubauen.

Stattdessen haben die doch tatsächlich darüber beraten, ob man in Zukunft ein veganes Fleischersatzerzeugnis noch „Veggie-Schnitzel“ nennen darf. Auch die „Tofu-Wurst“ soll in Zukunft nicht mehr so heißen dürfen.

Haben die wirklich keine dringenderen Fragen zu klären, Mechel?

Weißt du noch, wie wir früher auf der Schokolade den „Sarotti-Mohr“ mit seinem großen Turban und dem prächtigen Gewand bewundert haben? Für mich war das wie „Tausendundeine Nacht“.

Dass mit der…