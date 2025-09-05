BC Laubfrosch spendet

Beim Spendenturnier des Billardclubs Laubfrosch Kervenheim Ende Juni 2025, welches mit großem Erfolg veranstaltet wurde (das KB berichtete), ist am Ende ein Betrag von 600,00 Euro zusammengekommen.

Der Betrag wurde am Donnerstag, 28.08.2025, in Vertretung von Bernd Reintjes dem Martinskomitee von Kervenheim übergeben. Die Freude war groß und Bernd Reintjes bedankte sich sehr herzlich für die Spende. „Das kommt den Kindern zugute und somit kann die Martinstüte sehr gut bestückt werden“, sagte er und bedankte sich bei den Mitgliedern des Billardvereins in Kervenheim für ihre Teilnahme am Turnier.

Nicht alle Nachrichten, die der Vorsitzende des Billardvereins verbreiten kann, sind so gut: „Leider müssen wir mitteilen, dass im letzten Jahr drei verdiente Mitglieder des Billardvereins verstorben sind, was uns alle sehr getroffen hat.“

Im September 2025 beginnt wieder die Billardsaison. Der Kervenheimer Billardverein wird mit vier Mannschaften an der freien Partie teilnehmen und zum ersten Mal mit einer Mannschaft bei der Dreibandmeisterschaft.

An Brett 1 der ersten Mannschaft wird ein starker Spieler des Vereins ins Geschehen eingreifen, in der zweiten Mannschaft und in der Dreibandmannschaft spielt ein neues Vereinsmitglied, das im Juni dem Verein beigetreten ist.

Das erste Heimspiel findet am 19.09.2025 statt, da spielt die 4. Mannschaft gegen Rot-Weiß Kleve 4 und am 20.09.2025 spielt die 1. Mannschaft zu Hause gegen Zur Sproy Brienen 1.

„Allen Spielern des Billardvereins wünsche ich gut Stoß für die neue Saison“, so der Vorsitzende abschließend.