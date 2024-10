Baustellenfest bei bestem Herbstwetter

Am vergangenen Freitag hat die Wallfahrtsstadt Kevelaer zum Baustellenfest am Peter-Plümpe-Platz eingeladen, um die Fertigstellung des Bürgerplatzes zu feiern und sich bei Bürgerinnen und Bürgern sowie Anwohnenden und umliegenden Unternehmen für ihre Geduld während der Baumaßnahme zu bedanken.

Rund 250 Personen waren der Einladung gefolgt und verbrachten einen geselligen Freitagnachmittag bei bestem Herbstwetter auf dem neuen Bürgerplatz.

DJ Maddis sorgte im Hintergrund für entspannte Loungemusik und das Team von „Herr Lehmann“ hat die Besucherinnen und Besucher mit leckeren Speisen und Getränken versorgt. Das Baustellenmaskottchen „Grubi“ war ein beliebtes Fotomotiv für die kleinsten Gäste. Sie konnten im blauen Baustellenwagen, der zur Kinderecke umfunktioniert wurde, das „KeveLama“ und Grubi ausmalen. Ausgestattet mit einem großen Zelt, bequemen Loungemöbeln sowie Stehtischen mit großen Sonnenschirmen, machte der Platz neben der Baustelle richtig was her. „Das Baustellenfest bot einen tollen Vorgeschmack auf die Möglichkeiten, die der neue Bürgerplatz für zukünftige Veranstaltungen bietet,“ so Bürgermeister Dr. Dominik Pichler. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer bedankt sich bei allen, die da waren und mitgemacht haben!