Baustellenfest am Peter-Plümpe-Platz

Seit rund einem Jahr wird am Peter-Plümpe-Platz fleißig gebaut. Die Baumaßnahme schreitet sichtlich voran. Die Straße hinter dem Rathaus sowie die Annastraße sind bereits gepflastert. Das Grüne Forum, Spielplätze und der neue Bürgerplatz sind ebenfalls so gut wie fertiggestellt. Grund genug, diese Etappe mit den Kevelaerer Bürgerinnen und Bürgern zu feiern und „Danke“ zu sagen.

Die Wallfahrtsstadt und die Stadtwerke Kevelaer laden deshalb herzlich zum Baustellenfest am Freitag, 11. Oktober 2024, ab 16 Uhr auf dem Peter-Plümpe-Platz ein. Gefeiert wird auf dem neuen Bürgerplatz (an der Annastraße). DJ Maddis sorgt für entspannte Lounge Musik und das Team von Herr Lehmann versorgt die Gäste mit leckeren Speisen und Getränken. Essen und Trinken sind an dem Tag für die Besucherinnen und Besucher gratis – solange der Vorrat reicht.

„Während der Umbaumaßnahmen gab es auch für die Bürgerschaft ein paar Einschränkungen. Seien es Straßensperrungen, geänderte Lauf- und Fahrwege oder wegfallende Parkmöglichkeiten. Mit dem Baustellenfest möchte sich die Wallfahrtsstadt Kevelaer bei den Bürgerinnen und Bürgern für ihre Geduld bedanken“, so Bürgermeister Dr. Dominik Pichler.

Die Neugestaltung des Peter-Plümpe-Platzes ist die größte Teilmaßnahme im Rahmen der Stadtkernerneuerung. Mit der Umgestaltung wird der Platz in zwei Bereiche aufgeteilt: Zur Annastraße hin am Bürgerplatz soll ein Aufenthaltsbereich mit Spielplatz, Wasserspiel und Gastronomie-Fläche entstehen. Das Grüne Forum wird zukünftig eine einladende Rasenfläche mit Bäumen, die zum Entspannen oder Spielen einlädt.

Richtung Marktstraße entsteht ein multifunktionaler Platz, der als Parkplatz dient. aber auch für größere Veranstaltungen wie Kirmes oder Stadtfest genutzt werden soll.

Bilder und Baupläne zur Umgestaltung des Peter-Plümpe-Platzes findet man auf www.kevelaer.de/stadtkernerneuerung.