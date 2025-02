Baumaßnahmen am Peter-Plümpe-Platz

Die Stadt Kevelaer arbeite mit Hochdruck daran, die Bauarbeiten auf dem Peter-Plümpe-Platz so zu koordinieren, dass die Kirmes 2025 wie geplant stattfinden könne, erklärt die Stadttochter Stadtwerke in einer Presserklärung.

Trotz noch laufender Maßnahmen setzten die Stadtwerke, die beteiligten Vertreter der Wallfahrtsstadt Kevelaer und die bauausführende Firma alles daran, rechtzeitig die nötigen Flächen nutzbar zu machen und einen reibungslosen Ablauf des traditionsreichen Volksfestes zu gewährleisten.

„Die Kirmes hat eine große Bedeutung für unsere Stadt und ihre Besucher. Daher haben wir die Bauabläufe so gestaltet, dass das Fest wie geplant stattfinden kann. Auch wenn einige Bereiche noch Baustelle bleiben, werden die entscheidenden Flächen rechtzeitig fertig sein“, verspricht Dr. Dominik Pichler, Bürgermeister der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

Aktuelle Baufortschritte und Planungen

Zu ihren Planungen erklären die Stadtwerke: Derzeit wird an mehreren Stellen gleichzeitig gearbeitet. Die Pflasterarbeiten an der Tiefgarage und im Bereich von „Mutter und Kind“ sollen im März abgeschlossen sein. In der „alten“ Busmannstraße haben die Bauarbeiten begonnen, um die „neue“ Busmannstraße anzulegen, die bis zur Kirmes fertiggestellt sein soll.

Dies ermöglicht eine Verkehrsführung von der Twistedener Straße kommend über die Marktstraße und die Busmannstraße hin zum Peter-Plümpe-Platz.

Auch wenn der zukünftige Hochzeitsgarten zur Kirmes noch nicht fertiggestellt sein wird, wird der Bereich vor dem Alten Rathaus provisorisch hergerichtet, sodass dort die Festkettenübergabe wie gewohnt auf den Stufen vor dem Alten Rathaus stattfinden kann. Zudem wird der sogenannte Orientierungspunkt rechtzeitig fertiggestellt. Dies ist eine Fläche entlang der Marktstraße, die beispielsweise als Treffpunkt für Besuchergruppen dienen soll.

Der als der „Alte Markt“ bekannte Bereich zwischen dem Roermonder Platz und der Zufahrt hinter dem Rathaus soll im April fertig gepflastert sein. Anschließend beginnen die Arbeiten parallel zu diesem Bereich auf der Marktstraße. Dieser Bauabschnitt zwischen dem Roermonder Platz und der Straße hinter dem Rathaus soll bis zur Kirmes fertiggestellt sein.

Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung der Marktstraße, um sie effizient durchzuführen.

Wolfgang Toonen, Betriebsleiter der Stadtwerke Kevelaer, erläutert: „Die Koordination der verschiedenen Bauabschnitte ist eine Herausforderung, aber wir arbeiten eng mit allen Beteiligten zusammen, um die Kirmes trotz laufender Arbeiten sicher und in gewohnter Atmosphäre stattfinden zu lassen. Unser Ziel ist es, die wesentlichen Bereiche bis dahin fertigzustellen.“

Ausblick nach der Kirmes

Nach dem Volksfest werden die Bauarbeiten auf der Marktstraße in Richtung Busmannstraße fortgesetzt.

Ab Ende Juni stehen die letzten Abschnitte an: Die Pflasterung des Hochzeitsgartens vor dem Alten Rathaus und der Volksbank an der Niers sowie die abschließenden Arbeiten an der Marktstraße bis zum St.-Klara-Platz. Auch diese Arbeiten werden unter Vollsperrung durchgeführt, um einen zügigen Ablauf zu gewährleisten.

Nach aktuellem Stand gehen alle Beteiligten davon aus, dass die Baumaßnahme bis Ende des dritten Quartals 2025 abgeschlossen sein wird. Allerdings können Witterung oder unerwartete Funde im Erdreich Verzögerungen verursachen.