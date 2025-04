Berthold Janke und Kerstin Schiefer bewirten den bekannten Betrieb Bauernhofcafé Binnenheide öffnet am 1. Mai wieder

/ von Geertje Wallasch

Berthold Janke und Kerstin Schiefer Foto: gee

Das nicht nur am Niederrhein bekannte Bauernhofcafé Binnenheide wird wieder eröffnet. Am 1. Mai freuen sich Berthold Janke und seine Frau Kerstin Schiefer auf die ersten Gäste. „Bis ins Ruhrgebiet bekannt ist das Bauernhofcafé“, weiß Schiefer. Das sei ein Fundament, worauf man aufbauen könne. „Und die Stadt ist so offen dafür“, sagt die neue Wirtin. Gut, wenn man so etwas erfahren dürfe, freut sie sich.

Vollkommenes Neuland

Auch Franz-Josef und Maria Pellander freuen sich, dass sie mit Berthold Janke und Kerstin Schiefer so engagierte Menschen gefunden haben, die das Bauernhofcafé wieder bewirten wollen. Für die neuen Pächter ist es vollkommenes Neuland, doch sie freuen sich auf ihre neue Aufgabe.

Es gibt einige Menschen, die früher im Café gearbeitet haben und wieder mit dabei sein werden. Eine frühere Konditorin, die schon vor einigen Jahren im Bauernhofcafé beschäftigt war, wird zurückkommen. Auch eine ehemalige Kellnerin wird wieder hier beschäftigt sein. Darauf freuen sich die neuen Wirtsleute.

Kerstin Schiefer sagt: „Wenn die Leute zurückkommen, zeigt es doch, dass es hier gut war, und so soll das dann auch hier wieder sein.“

Erfahrungen

Von der Familie Pellander erfahren sie unterstützende Hilfe. „Diese Erfahrungen geben Sicherheiten“, dafür seien sie dankbar, so Schiefer.

Von Maria Pellander haben sie Rezepte erhalten. Und so …