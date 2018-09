Bauer trifft Künstler

Trotz überwiegend warmer Temperaturen beginnen langsam die herbstlichen Tage und die ersten Blätter an den Bäumen verfärben sich. Das Stadtmarketing Kevelaer will den Herbst mit einem Agrobusiness-Markt am Sonntag, 23. September, zwischen 11 und 17 Uhr, in der Kevelaerer Innenstadt auf dem Mechelner Platz einläuten.

Nicht nur auf dem Deutsch-Niederländischen Bauern- und Künstlermarkt‘ gibt es Vieles aus der Region zu entdecken, auch die Kevelaerer Einzelhändler öffnen an diesem Tag zum Verkaufsoffenen Sonntag ihre Türen für Kevelaerer und Besucher.

Der appetitliche Duft von geräuchertem Fisch und Spezialitäten vom Holzkohlegrill liegt in der Luft, überall gibt es regionale Produkte an den verschiedenen Marktständen zu entdecken und zu probieren. Von würzigem Käse, saisonalem Gemüse, selbstgemachten Marmeladen und Bier bis hin zu frischen Blumen und Kürbissen – es gibt Einiges zu erkunden. Die Vielfalt der regionalen und saisonalen Produkte am Niederrhein kennt keine Grenzen.

Grenzenlose Vielfalt: Auch Anbieter aus Schermbeck, Issum und aus den Niederlanden

Die Besucher des „Deutsch-Niederländischen Bauern- und Künstlermarkts“ sollen nicht nur die Möglichkeit haben, sich die verschiedenen Agrobusiness-Produkte vor Ort anzuschauen. Sie sollen auch aktiv am Geschehen beteiligt werden können. Interessierte sind beispielsweise eingeladen, einen Blick über die Schulter der Mitarbeiter des Forellenzentrums Naroda aus Schermbeck zu werfen, die dort frische Aale und Forellen in einem großen Ofen räuchern.

Auch der Rouenhof von Bernd Verhoeven ist auf dem Markt mit Leckerem vom Grill, verschiedenen Käsesorten und Eiern vertreten. Wer eine Erfrischung benötigt, ist am Stand von Thomas Molderings mit seinen verschiedenen selbstgebrauten Sorten des „Kävelse Craft-Beer“ genau richtig. Auch wer Lust auf etwas Süßes hat, kann sich mit frischen Waffeln oder einem leckeren Eis stärken.

Frischer Fisch kann am Stand von Martin Jansen aus den Niederlanden erworben werden. Abgerundet wird das Angebot durch regionale Produkte aus Stenden wie Gemüse, Blumen und Kürbisse. Kunstwerke entstehen vor Ort durch die Mitarbeiter des Hervesthofes in Issum, der neben selbstgemachten Marmeladen auch Holzschnitzerei, das Malen von Aquarellen und eine Bastelecke anbietet.

Monica Naimor sorgt für bunte Akzente auf dem Markt mit ihren dekorativen Keramik- und Holzobjekten für den Garten. Als künstlerisches Highlight wird Tatjana van Went im Wintergarten des Niederrheinischen Museums gemeinsam mit den kreativen Besuchern des Marktes am „Längsten Gemälde Kevelaers“ weiter malen.

Mit dieser Veranstaltung will das Stadtmarketing Kevelaer die Bedeutung der Region und der Wallfahrtsstadt Kevelaer als Agrobusiness-Standort unterstreichen. „Heimische, mit Sorgfalt und Sachverstand erzeugte Produkte stehen beim ‚Deutsch-Niederländischen Bauern- und Künstlermarkt‘ ebenso im Mittelpunkt wie das Vertrauensverhältnis zwischen Erzeuger und Verbraucher“, so Bernd Pool, Leiter des Stadtmarketing.

Die Kevelaerer und Besucher haben an diesem Tag die Chance, sich direkt bei den Produzenten über Themen wie zum Beispiel Anbau, Düngemittel, Futtermittel sowie Aufzucht und Haltung von Tieren zu informieren und die „unverwechselbare“ Atmosphäre des Agrobusiness-Marktes im Herzen Kevelaers zu genießen.