Bau-Turbo in Kevelaer: Schneller zu neuem Wohnraum

Rat gibt grünes Licht für neue Leitlinien

Kevelaer. Mit einem Grundsatzbeschluss hat der Rat der Wallfahrtsstadt am 7. Mai 2026 den sogenannten „Bau-Turbo“ offiziell eingeführt. Ziel ist es, den Wohnungsbau vor Ort spürbar zu beschleunigen – ohne dabei Umweltstandards, Nachbarschaftsrechte oder eine geordnete Stadtentwicklung zu vernachlässigen. Die verabschiedeten Leitlinien legen fest, in welchen Fällen die neuen Instrumente greifen und wie die Abläufe innerhalb der Verwaltung organisiert sind.

Nicht überall soll der Bau-Turbo zum Einsatz kommen: Im Außenbereich sowie in Gewerbe- und Industriegebieten bleibt er ausdrücklich außen vor.

Entlastung für den angespannten Wohnungsmarkt

Bürgermeister Dr. Dominik Pichler sieht in dem neuen Instrument eine wichtige Stellschraube für die Stadtentwicklung: „Jede zusätzliche Wohnung zählt.“ Gerade Familien und Menschen mit dem Wunsch nach einem Eigenheim sollen profitieren. Der Wohnungsmarkt in Kevelaer steht – wie in vielen Kommunen – unter Druck, verfügbare Flächen und langwierige Genehmigungsverfahren gelten als zentrale Herausforderungen.

Mit dem Bau-Turbo will die Stadt hier gegensteuern und Projekte schneller zur Umsetzung bringen.

Klare Abläufe für Bauwillige

Für Interessierte hat die Verwaltung ein strukturiertes Verfahren entwickelt. Der erste Schritt ist eine gebührenfreie Vorabstimmung mit der Stadtplanung. Hier wird geprüft, ob ein Vorhaben grundsätzlich geeignet ist und welches Instrument angewendet werden kann.

Erst danach folgen Bauvoranfrage oder Bauantrag bei der Bauordnung. Sobald alle Unterlagen vollständig vorliegen, beginnt die gesetzlich geregelte Bearbeitungsfrist – ein entscheidender Punkt, um Verzögerungen zu vermeiden.

„Kein Freifahrtschein“ für Bauprojekte

Dass der Bau-Turbo keine Abkürzung um Vorschriften herum ist, betont Lukas Arntz, Fachbereichsleiter für Stadtentwicklung und Bauordnung: „Es handelt sich um einen Werkzeugkasten mit klaren Regeln.“ Projekte würden nur dann beschleunigt, wenn sie städtebaulich sinnvoll und fachlich einwandfrei seien.

Ein zentraler Erfolgsfaktor sei die Vorbereitung: Wer frühzeitig den Kontakt zur Stadt sucht und vollständige Unterlagen einreicht, habe die besten Chancen auf ein zügiges Verfahren.

Hintergrund und weitere Informationen

Rechtliche Grundlage ist das Bundesgesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus, das Anpassungen im Baugesetzbuch ermöglicht. Trotz beschleunigter Verfahren bleiben Umwelt- und Nachbarschutz vollständig bestehen.

Ausführliche Informationen, Checklisten und Merkblätter stellt die Stadt online bereit. www.kevelaer.de/bau-turbo

Unterlagen für eine erste Prüfung können zudem direkt per E-Mail an die Stadtplanung gesendet werden stadtplanung@kevelaer.de

Für viele Bauwillige in Kevelaer könnte der neue Bau-Turbo damit zum entscheidenden Impuls werden – vorausgesetzt, Planung und Realität greifen künftig schneller ineinander.