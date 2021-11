Die Pfarrei St. Marien veranstaltete wieder einen „Holy wins“-Abend Basteln, Lichter und ein Quiz statt Grusel

Mit „Holy wins“ gab‘s am 31. Oktober wieder eine Alternativveranstaltung zu Halloween für Kinder. Foto: DdB

Über 40 Kinder im Grundschulalter waren am Abend des 31. Oktober ins Petrus-Canisius-Haus gekommen, um eine Laterne mit Bildern der Heiligen zu basteln. Während andere am Halloweenabend gruselig verkleidet von Haus zu Haus zogen, feierte die Kinderschar hier am Vorabend von Allerheiligen einen „all hallows eve“ mit dem Motto „Holy wins“.

Initiiert wurde dieser christliche Alternativabend von Verona Marliani-Eyll und Biggi Lehnen, die 2004 für ihre eigenen Kinder statt der Halloween-Umzüge einen schönen Abend mit Heiligengeschichten und viel Schnupp durchführten. Seit dieser Zeit findet Jahr für Jahr Holy wins in der Pfarrei St. Marien statt.

Nach dem Basteln der Laternen bei Würstchen und Brötchen, Waffeln, Getränken und vielen Süßigkeiten gab es in der Basilika eine Familienmesse, an der auch einige Kinder als Heilige verkleidet mitwirkten: Maria Pichler stellte die hl. Anna dar, Mia Kaenders versinnbildete die hl. Maria, Korbinian Pichler symbolisierte im Jägergewand mit einem großen Plüschhirsch den hl. Hubertus und Grace d‘Cruz hatte als hl. Elisabeth einen Korb voller Rosen dabei, die sie nach der Messe an die Teilnehmenden verteilte.

Philipp Kamps lud die anwesenden Heiligen ein, aus ihrem…