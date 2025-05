Bargeldlos im Bus

Fahrgäste von NIAG und LOOK können ihre Tickets im Bus nun bequem per Giro- oder Kreditkarte, Smartphone oder Smartwatch erwerben. Das beschleunigt den Ticketkauf, spart Zeit und entlastet das Fahrpersonal. Die rund 350 für NIAG und LOOK fahrenden Busse sind jetzt mit modernen Systemen zum digitalen Bezahlen der Tickets ausgestattet.

Nachhaltige Mobilität

„Dank dieses ergänzten Angebots wird der Nahverkehr effizienter und kundenfreundlicher. Wir wollen die Effizienz wie auch die Servicequalität im Busverkehr deutlich verbessern und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität leisten“, erklärt Vorstand Peter Giesen.

Ergänzend bietet die NIAG-App den landesweiten „eezy“-Tarif, bei dem der Fahrpreis anhand der Luftlinienkilometer zwischen Start und Ziel berechnet wird. Auch hiermit entfällt die Notwendigkeit von Tarifkenntnissen oder Bargeld.

Partner: Sparkasse

Die Digitalisierung des „Ticketings“ sei ein Schritt in Richtung einer papierlosen und auf längere Sicht bargeldlosen Zukunft im Nahverkehr, so Giesen. Die Partner für das bargeldlose Bezahlen in den Bussen sind die Sparkasse am Niederrhein und die Sparkassen-Tochtergesellschaft „S-Payment“.

„Schön, dass wir die NIAG als unseren langjährigen Geschäftspartner bei diesem Projekt unterstützen und begleiten dürfen“, sagt Giovanni Malaponti, der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse am Niederrhein.

Die Aufrüstung der vorhandenen Bordrechner und Installation von Bezahlterminals für das bargeldlose Bezahlen in Linienbussen wurde mit Mitteln aus dem Förderprogramm „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) unter dem Förderkennzeichen 16DKV50027 gefördert.