Bambinis spielen in neuem Dress

Claudia Straaten hat im letzten Sommer die Gruppe „Tennis Bambinis“ eröffnet. Die Mädchen und Jungen im Alter von fünf bis sieben Jahren trainieren einmal pro Woche in Kleingruppen miteinander. Im Sommer wurde auf der Platzanlage in Wetten gespielt. In den Wintermonaten weichen die Bambinis in die Wettener Turnhalle aus.

Nun gab es für die Kids neue Trainingsanzüge, kurze Hosen und Trikots. Möglich wurde dies durch das Sponsoring der Firma Covestro AG, das die Tennismitglieder Anne und Uwe Baumgartl organisierten. Die Bambinis sind begeistert und nun auch kleidungsmäßig ausgestattet. Die Trainingsanzüge, Hosen und Trikots wurden natürlich direkt angezogen. Stolz präsentierten sich die jüngsten Spielerinnen und Spieler der Tennisabteilung des Sportvereins Union Wetten in der schwarz-weißen Sportkleidung.