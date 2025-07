Auch ohne Festival wurde es am Himmel bunt Ballon-Treffen in Kevelaer

/ von Geertje Wallasch

Blick nach innen Richtung Korb Foto: gee

Es ist Freitagabend und die Ballonfahrten werden abgesagt. Die Wetterlage passt nicht, und wie immer heißt es: „safety first“. Und nachdem am Samstagmorgen Ballons starten, werden die Fahrten am Samstagabend ebenfalls wieder abgesagt. Die Höhenwinde spielen einfach nicht mit.

Vom 11. bis 13. Juli 2025 sammelten sich Ballonpiloten, Crews, Zugfahrzeuge mit Anhängern und Ballone auf der Wiese gegenüber dem Solegarten St. Jakob.

Die letzte Fahrt frühmorgens am Sonntag wird zum Höhepunkt der diesjährigen Ballonfahrten in Kevelaer. Noch ist alles ruhig, kurz vor halb sechs, und man kann sich kaum vorstellen, dass es hier gleich pünktlich losgeht. Von den Ballons ist noch nichts zu sehen, nur einige Körbe und ein paar Autos stehen auf der Wiese. Doch die Anmeldungen sind schnell abgehakt. Die Organisation ist perfekt. Einige gebuchte Fahrten der abgesagten Abendflüge konnten umgebucht werden.

Nachdem die ersten Ballone in Position gebracht werden, geht es zügig voran und ehe man es so richtig verfolgt hat, ist schon der erste Ballon in der Luft und gleitet über den Himmel am Niederrhein.

Der „Kevelaer-Ballon“ ist wieder als Erstes in der Luft, die anderen Ballone fahren hinterher und schnell sind 21 Ballone in der Luft über der Wiese gegenüber dem Solegarten. Wie immer ist…