Bald wird’s weihnachtlich in Kevelaer

In drei Tagen ist es schon wieder so weit: Vom 26. November bis 18. Dezember 2022 stimmt der diesjährige „Kevelaerer Krippenmarkt“ auf die besinnliche Weihnachtszeit ein. Auf dem Kapellenplatz und im Forum Pax Christi warten zahlreiche Ausstellerinnen und Aussteller auf ihre Gäste.

Auch in diesem Jahr werden Dekorationsartikel, Krippen, Bekleidung, Lebensmittel und vieles mehr angeboten. Auf dem Mechelner Platz verwöhnt die Gastronomie die Besucherinnen und Besucher mit heißen Getränken und warmen Speisen. Täglich wird ein wechselndes Bühnenprogramm geboten. „Auch zahlreiche Tannenbäume, Lichterketten und die Schaufensterbemalung durch ‚Das Wunderfenster‘ laden zur besinnlichen Zeit nach Kevelaer ein“, freut sich Verena Rohde, Wirtschaftsförderin der Stadt Kevelaer.

Lichterketten und Stative in den Bäumen, beleuchtete Holzhütten und ein großes Angebot – das erwartet die Gäste auf dem Kapellenplatz. Zwischen der Kerzenkapelle, die ebenfalls in Szene gesetzt wird, und dem Forum Pax Christi stehen Hütten, die zum Stöbern und Probieren einladen.

Kreative Hütten

Einheimische und Auswärtige können sich erneut auf Mützen, Schals, Hüte, Handschuhe und zahlreiche weitere Bekleidungsartikel von Barbara Ritgens freuen. Familie Lauther wird abermals ihre Lederartikel und Taschen präsentieren. In der Hütte von Danny Grübl werden ab dem 28. November handgefertigte Holzdekorationen angeboten. Zuvor ist Fatma Arslan in der Hütte und zeigt ihre handgemachten Amigurumi Puppen. Stefan Spettmann wird erstmalig teilnehmen und Geschenkartikel, Kerzen und mehr anbieten. Er teilt sich den Zeitraum des Marktes mit Regina Endemann: Lederschmuck und Lava-Anhänger könnten das noch fehlende Weihnachtsgeschenk bieten. Gegen kalte Füße und Hände hat sich Fred Minten vorbereitet. An seiner Hütte werden Socken, Pullover, Handschuhe und weitere Deko-Artikel präsentiert. Erstmalig bereichert die Seifenmanufaktur Xanten den Markt und wird mit Seifen, Seifenschalen und Geschenksets für den Duft am Kapellenplatz sorgen. Wer lieber den Duft von Süßigkeiten, Crêpes oder Reibekuchen mag, sollte sich an den Hütten von Friedrich und Franziska Neigert aufhalten – hier gibt es alles, was das Herz begehrt. Auch Angela Peppinghaus hat zugunsten von „Ärzte ohne Grenzen“ wieder einmal viel zu bieten – so lässt sich gleich noch Gutes tun.

Esel, Ochse und Schaf

Die Krippe verleiht nicht nur dem Markt seinen Namen, sondern ist im Forum Pax Christi auch in diesem Jahr besonders oft vertreten. In der Mitte des Forums befindet sich die Krippe mit lebendigen Tieren und Figuren. Esel, Ochse und Schafe sind Jahr für Jahr das Highlight des Krippenmarktes. Genau wie das Krippenspiel, bei dem die Figuren durch echte Menschen ausgetauscht werden. Jeden Samstag und Sonntag findet zwischen 15.45 und 17 Uhr das beliebte Event mit Karl Timmermann statt.

Bei Michael Helgers von „Christliche Kunst Bauer“ und Marlies Kühnen-Cox von „Königin der Niederlande“ werden Krippen, Krippenzubehör und Figuren angeboten. Wer also seine Krippe noch verschönern will oder sogar eine neue benötigt, wird sicherlich fündig. Am Stand von Jutta Friedrich werden Dekorationen, Schmuck, Tischdecken und viele weitere Waren angeboten. Petra Erkens bereitet mit ihrem Sockenangebot auf die gemütliche Zeit vor. Wer noch auf der Suche nach festlicher Dekoration, Kränzen und anderen Artikeln ist, sollte den Stand von Helga Jansen aufsuchen. Ätherische Öle und Seifen bietet Claus Meyer im Forum an. Weitere Geschenkartikel und Christbaumschmuck präsentiert Birgit Pauli-Heijnen an ihrem Stand. Hedwig Bossmann und Herr Wengenrot zeigen in der ersten Dezemberwoche Gemälde und Kunstwerke aus Holz. Danach übernimmt Timo Wystrach vom „Bienenkönig Niederrhein“ den Stand und bietet seinen Honig an. Der „Eine Welt Laden“ aus Kevelaer wird sich zwei Wochen lang ebenfalls positionieren und fairtrade Lebensmittel, Dekorationen und Kunsthandwerk anbieten.

Eine weitere Besonderheit wartet im Forum vor allem auf die kleinen Gäste. Das Kevelaer Marketing organisiert eine Bastelecke – unter anderem mit Ausmalbildern und einem Quiz. Ein Highlight für die Kinder sind sicherlich die Baumanhänger, die sie selbst kreieren und in die aufgestellten Tannenbäume hängen dürfen. Außerdem können sie hier noch ihren Wunschzettel an das Christkind basteln und direkt in den Christkind-Briefkasten werfen. Eine Antwort ist natürlich wie immer garantiert.

Gastro und Unterhaltung

Wie auch im vergangenen Jahr, lädt der Mechelner Platz zum Verweilen ein. In diesem Jahr gibt es jedoch eine Neuerung: Bis zum 30. Dezember kann dort über das Ende des Krippenmarktes hinaus geschlemmt und getrunken werden. Lediglich an den Weihnachtstagen bleiben die Hütten geschlossen. Die Gastro-Meile bietet zahlreiche Speisen und Getränke und vor allem eine gemütliche Atmosphäre. Lichterketten, Tannenbäume und Pagoden laden auf ein paar schöne Stunden ein. Heinz und Michaela Kanders bieten neben Speisen eine Vielzahl an Getränken an: Ob Punsch, Eierlikör, Glühwein oder weitere heiße und kalte Getränke – hier ist sicher für alle das Richtige dabei. Felix und Lutz Moeselaegen sorgen für einen Imbiss mit Burgern, Pommes und Co.

Seit vielen Wochen ist Karl Timmermann bereits damit beschäftigt, das perfekte Bühnenprogramm für die Bühne am Mechelner Platz vorzubereiten. Täglich bieten Künstlerinnen und Künstler ein Programm rund um Musik, Tanz und Schauspiel. Das Programm kann unter www.kevelaer-tourismus.de eingesehen werden.

Die Spannung bei den Verantwortlichen der Stadt ist groß: „Wir freuen uns auf einen tollen Markt mit einem großen und abwechslungsreichen Angebot für alle Besucher“, bringt Lisa Verhoeven vom Kevelaer Marketing die Vorfreude des gesamten Orga-Teams auf den Punkt.