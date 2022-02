Bei den Maßnahmen in Wetten handelt es sich nach Angaben der Stadtwerke lediglich um einen Rückschnitt Bäume am Sportplatz gefällt?

Um den Wettener Sportplatz scheint es kahl geworden zu sein… Foto: privat

Gerade in Zeiten des Klimawandels ist das Aufsehen häufig groß, wenn irgendwo mal wieder ein Stück Natur weichen muss. Vielerorts mit Sicherheit gerechtfertigt, stecken doch hinter diesen Maßnahmen nicht immer triftige Gründe. Anders soll sich nach Angaben der Stadtwerke Kevelaer die Situation derzeit in Wetten darstellen. Die Arbeiten an zahlreichen Bäumen am Sportplatz hatten für Unmut in der KB-Leserschaft gesorgt. Dabei handle es sich hier lediglich um einen Rückschnitt, der der Verkehrssicherheit dienen soll.

„Ein Rückschnitt dieser Art wird im angesprochenen Bereich Kapellener Straße/Hölzertweg alle etwa zehn Jahre durchgeführt“, erklärt Hans-Josef Thönnissen, Betriebsleiter der Stadtwerke Kevelaer. Die Deklaration dieser Maßnahme als „Baumfällung“ sei schlichtweg falsch. Bezüglich des Bereichs Kapellener Straße/Einmündungsbereich Hözertweg sei der Straßenbaulastträger „Straßen.NRW“ auf die Stadt Kevelaer zugekommen und habe die Bitte geäußert, einen Baumrückschnitt vorzunehmen. Hintergrund sei, dass „die Bäume nah in den Verkehrsraum ragten und die Einsicht in die Beschilderung verhinderten“. Außerdem befindet sich entlang des Hölzertweges eine Freileitung (siehe Foto unten), die ebenfalls vor hereinragenden Ästen zu schützen sei.

Eine Abstimmung nach dem Landschaftsschutzgesetz oder mit politischen Vertreter*innen war im Vorfeld nach Ang…