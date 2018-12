Zwischen dem 2. und dem 9. Dezember 2018 entwendeten unbekannte Täter am Sebastianusweg in Winnekendonk 30 Zierkirschbäume und zehn Koniferen. Sie waren erst zwei Wochen vorher eingepflanzt worden. Die Zierkirschen standen in einem Garten und die Koniferen in einem angrenzenden Waldstück.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen erbittet die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.