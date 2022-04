Backhaus: Fahrschulen als Partner bei der ,Antriebswende‘

Klimafreundlich fahren von Beginn an: Die Grünen-Landtagskandidatin Paula Backhaus und Mitglieder der Grünen-Ratsfraktion und Partei besuchten jetzt die Fahrschule Helmes in Kevelaer, die ein Vorreiter in der Elektromobilität ist.

Fahrlehrer Tim Helmes schult bereits seit bald drei Jahren Fahranfänger*innen auf einem Elektro-Fahrzeug. „Von Beginn an elektrisch zu fahren, verhindert Vorurteile und wird die Antriebswende beschleunigen“, erklärt Paula Backhaus.

Bei den Fahrschüler*innen kommt das Elektroauto gut an, berichtet Helmes, der neben Kevelaer auch in Issum-Sevelen eine Fahrschule betreibt. Er will seine E-Flotte in naher Zukunft noch erweitern. Probleme bereite nur die Ladeinfrastruktur im Südkreis. „Ein Schnelllader in Geldern ist einfach viel zu wenig, wenn man keinen eigenen Stellplatz mit Lademöglichkeit hat“, sagt Helmes. Die Idee eines Ladeparks auf dem Rouenhof an der A57 in Kevelaer-Kervenheim begrüßt er deshalb ausdrücklich.

Berührungsängste mit E-Mobilität

Grünen-Fraktionsmitglied Martina Kandolf regte Elektroauto-Einführungskurse für erfahrene Fahrer*innen an, um Hemmschwellen zu überwinden: „Viele würden gerne umsteigen, aber sie haben Berührungsängste und wissen nicht, wo sie sich unabhängig informieren können.“ Für Tim Helmes ein bedenkenswerter Vorschlag.

„Die Fahrschulen können ein wichtiger Partner bei der Antriebswende sein. Ich will mich dafür einsetzen, dass ihre Belange mehr Gehör in Düsseldorf finden“, erklärt Paula Backhaus.