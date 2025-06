Azubi-Speed-Dating in Kevelaer

Der Countdown läuft: Am Donnerstag, 3. Juli 2025, haben Jugendliche, die noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz zum 1. August 2025 sind, die einmalige Gelegenheit, direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten – beim Azubi-Speed-Dating unter dem Motto „Bleib am Ball – schnapp dir Deine Ausbildung!“.

Die Veranstaltung findet von 10 bis 16 Uhr im neuen Jugend- und Verwaltungsgebäude (JVZ), Kroatenstraße 85 in Kevelaer, statt. Eingeladen sind alle Jugendlichen, die sich noch kurzfristig für eine Ausbildung entscheiden möchten. Eine Anmeldung ist nicht notwendig – einfach vorbeikommen, um mit potenziellen Arbeitgebern ins Gespräch zu kommen.

„Wir möchten Jugendlichen zeigen, dass es auch kurz vor Ausbildungsbeginn noch Chancen gibt – wenn man den Mut hat, sie zu ergreifen. Das Azubi-Speed-Dating ist genau dafür da: unkompliziert, direkt und mit echten Perspektiven“, erzählt Thorsten Stern, stellvertretender Abteilungsleiter des Jobcenters und der Arbeitsvermittlung der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

Auch die Wirtschaftsförderung der Wallfahrtsstadt Kevelaer unterstützt die Veranstaltung aktiv – etwa durch die gezielte Ansprache junger Menschen über Social Media und lokale Netzwerke. Bei der Gewinnung von Nachwuchskräften spielt das Unternehmens- und Jobportal „Kevelaer kann’s“ auch eine wichtige Rolle: Auf der Website www.kevelaer-kanns.de präsentieren sich lokale Arbeitgeber mit ihren offenen Ausbildungsplätzen und Stellenangeboten.

„Unsere Kevelaerer Unternehmen sind stets motiviert und aufgeschlossen für neue Möglichkeiten, ihren beruflichen Nachwuchs zu gewinnen. Auch diese Veranstaltung zeigt, wie viel Engagement hier vor Ort steckt – Kevelaer kann’s!“, sagt Birte Roebers von der Wirtschaftsförderung.

Auch für Unternehmen ist das Speed-Dating eine unkomplizierte Möglichkeit, mit motivierten Jugendlichen in Kontakt zu treten, offene Ausbildungsplätze vorzustellen und Nachwuchskräfte direkt zu gewinnen – ganz ohne aufwendige Bewerbungsverfahren.

Jugendliche sollten ihren Lebenslauf mitbringen und sich auf kurze Gespräche vorbereiten. Wer offen und interessiert auftritt, hat gute Chancen auf ein direktes Vorstellungsgespräch – oder sogar eine Zusage.

Weitere Informationen erhalten Interessierte beim Jobcenter der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Ansprechpartner: Thorsten Stern, 02832 122-108 oder thorsten.stern@kevelaer.de.