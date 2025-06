AWO Kevelaer stellt Weichen für die Zukunft

Der AWO-Ortsverein Kevelaer hat in seiner letzten Mitgliederversammlung am 31. Mai 2025 eine zukunftsweisende Entscheidung getroffen: Die formale Auflösung des Ortsvereins und die Überführung seiner Aufgaben in die Verantwortung des AWO-Kreisverbandes Kleve e.V. zum 1. Juni 2025.

Die Sitzung war geprägt von offener Aussprache, gegenseitigem Respekt, Weitblick und dem gemeinsamen Wunsch, das soziale Engagement in Kevelaer auch künftig stark zu gestalten.

Nach der Begrüßung durch den stellvertretenden Vorsitzenden des Kreisverbandes, Thorsten Rupp, wurden die Rechenschafts- und Kassenberichte vorgestellt und der Vorstand des Ortsvereins entlastet.

Die Versammlung diskutierte offen die Herausforderungen der vergangenen Jahre, insbesondere die finanziellen Belastungen durch die Tagesstätte. Die Mitglieder zeigten großes Verständnis und stimmten mit überwiegender Mehrheit der satzungsgemäßen Überführung der Vereinsgeschäfte zu.

Ein bedeutendes Ergebnis der Versammlung ist die Wahl von drei engagierten Delegierten – Jörg Vopersal, Moritz Walter und Edeltraud Hendrix –, die künftig das „Team AWO Kevelaer“ bilden und die Mitglieder vor Ort im Kreisverband vertreten werden. Erste Ideen für Veranstaltungen, darunter das Herbstfest am 12. September in der Begegnungsstätte Kevelaer sowie eine mögliche Weihnachtsfeier und ein Jahresplan für 2026, wurden bereits skizziert.

Da die finanziellen Mittel aus den AWO-Mitgliedsbeiträgen unverändert weiterhin für Angebote in Kevelaer zur Verfügung stehen werden, wurde ein klares Signal für Kontinuität und Verlässlichkeit gesetzt. Der AWO-Kreisverband wird die Entwicklung nun hauptamtlich begleiten und durch seine zentralen Dienste unterstützen.

Thorsten Rupp zeigte sich erfreut über die positive Stimmung: „Es herrscht überwiegend Hoffnung, dass die Angebote der AWO auch in Zukunft in Kevelaer zu finden sein werden – vielleicht sogar noch vielfältiger.“

Ein besonderes Zeichen des Zusammenhalts war die Ehrung langjähriger Mitglieder – ein Moment der Anerkennung und des Dankes für jahrzehntelanges Engagement.

Die Versammlung markiert somit nicht das Ende, sondern vielmehr den Aufbruch in eine neue Phase des AWO-Ehrenamts in Kevelaer – offen, stark vernetzt und zukunftsorientiert.

Übrigens: Jenen Mitgliedern, die nicht bei der Versammlung anwesend sein konnten, überreichten Mitarbeiterinnen des AWO-Kreisverbandes Kleve am 11. Juni 2025 die Urkunden und Ehrungsnadeln ganz persönlich zuhause.

Die Überraschung gelang: „Wir freuen uns sehr, dass sich die AWO so wertschätzend und aufmerksam zeigt!“, lautete das einhellige Urteil.