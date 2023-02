Autos brannten in Winnekendonk

Am Donnerstag (23. Februar 2023) zwischen 01:00 Uhr und 02:30 Uhr setzten ein oder mehrere Unbekannte einen schwarzen BMW auf einem Parkplatz an der Sonsbecker Straße in Brand.

Die Feuerwehr konnte den Pkw-Brand löschen, doch entstand erheblicher Sachschaden. Da der Verdacht der Brandstiftung besteht, wurde das ausgebrannte Fahrzeug sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bereits am Mittwoch (22. Februar 2023) gegen 01:40 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Pkw-Brand an der Sonsbecker Straße in Winnekendonk aus. Ein 54-jähriger Zeuge hatte den Fahrzeugbrand entdeckt und sofort über Notruf gemeldet. Bei dem brennenden Pkw handelt es sich um einen grauen Renault Clio, der auf dem Parkplatz am Sportplatz, ebenso wie andere Fahrzeuge, abgestellt war. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, stellte die Polizei den Wagen sicher. Da ein technischer Defekt weitgehend ausgeschlossen werden konnte, bestand der Verdacht der Brandstiftung.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht oder verdächtige Personen am Tatort gesehen hat, wendet sich bitte telefonisch an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.