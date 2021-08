Automobile Schätze auf Niederrhein-Tour

Der Rotary-Club Kevelaer lud am Samstag zur „Rotary Classic Car Rallye” Kevelaer ein. Trotz des eher durchwachsenen Wetters öffneten einige Oldtimer-Besitzer*innen die Garagentore und begaben sich nach dem Start am Solegarten St. Jakob auf die rund 190 Kilometer lange Strecke. Zuvor hatten sie sich in der Venga-Lounge bei einem Frühstücksbuffet gestärkt.

Die Veranstaltung ist eine Genuss-Rallye, bei der es nicht um Geschwindigkeit geht. Und die Sicherheit war den Rotarier*innen nicht nur auf vier Rädern, sondern auch bezüglich der 3-G-Regel wichtig. Und das Testzentrum bei Paeßens Zahnwelten stellte überdies „die schnelle und unkomplizierte Testung aller Teilnehmer am Veranstaltungstag sicher“, hieß es vom Club-Präsidenten Dirk Leiber.

Mit dem Erlös der Rotary Classic Car Rallye Kevelaer will der Club zum einen Freizeit- und Ferienerholungsmaßnahmen in der Region sowie eine Grundschule in Fuka, Tansania, unterstützen. „Wir helfen Schulmaterial zu erwerben, damit die Kinder lesen und schreiben lernen, denn Alphabetisierung und Bildung sind elementare Voraussetzungen für ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben“, so die Intention des Veranstalters.