Automatenknacker sind geständig

Die Staatsanwaltschaft Kleve wirft einem 28-jährigen Krefelder und einem 20-jährigen Mülheimer vor, gemeinsam mit einer dritten Person von Ende September bis Oktober vergangenen Jahres Geldautomaten in Tönisvorst, Puhlheim, Moers und Mülheim-Kärlich gesprengt zu haben. Außerdem sollen der Krefelder und der dritte Mann Ende Dezember 2018 mehrere Einbrüche verübt haben.

In der Nacht vom 18. auf den 19. Oktober 2018 (das KB berichtete) sprengte das Trio auch den Geldautomaten am Twistedener Scheidweg in der Nähe vom „Irrland“. Dabei wurde...