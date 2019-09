Autofahrerin verletzt

Mit Verletzungen musste am Samstagnachmittag eine 31 Jahre alte Autofahrerin aus Kevelaer in das Krankenhaus gebracht werden. Sie war gegen 14.00 Uhr auf der B9 in Fahrtrichtung Kevelaer unterwegs. Aufgrund sehr starken Verkehrsaufkommens kam es immer wieder zu Bildungen von Rückstaus. Dabei hat ein 43 Jahre alter Autofahrer aus Goch offenbar das Stauende übersehen und war auf das Fahrzeug der Kevelaererin aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde deren Pkw noch auf den Wagen eines 46-jährigen Autofahrers aus Geldern geschoben. Im Fahrzeug des Gocher erlitt der 7-jährige Sohn lediglich leichte Prellungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro.